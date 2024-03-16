Кемпинги и глэмпинги начнут классифицировать по отельной системе звезд

Кемпингам и глэмпингам раздадут звезды. Их, как и отели, планируется начать классифицировать по пятизвездочной системе, сообщило «Роскачество». Наличие таких планов подтвердили Business FM представители отрасли. 16 марта бизнес и госорганизация подписали соответствующее соглашение. Зачем кемпингам классификация? И как она поможет бизнесу?

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При классификации кемпингов, которую начинают аккурат под летний сезон, собираются учитывать 25 базовых и 40 дополнительных критериев. Среди них качество подъездных дорог, размер участка для размещения авто и палатки, наличие на территории охраны, кухни, детских площадок.

Звезды кемпингам будут раздавать, ориентируясь на отраслевой ГОСТ от 2018 года и желание самого бизнеса. Внедрить систему классификации кемпинг-сегмента в Роскачестве рассчитывают к маю. До сих пор эта сфера оставалась без внимания регуляторов.

Зачем понадобилась пятизвездочная система сейчас и как она поможет бизнесу, рассказал руководитель Учебно-тренингового центра «Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма» Андрей Артюхов:

Андрей Артюхов, руководитель Учебно-тренингового центра «Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма»:

«Для бизнеса это всегда маркетинговый инструмент, чтобы показать свою именно инфраструктурную составляющую, раскрыть через определенные критерии. А для большинства кемпингов — это своеобразная точка роста, к чему нужно стремиться, потому что те критерии, которые мы заложили в систему добровольной классификации — это критерии современного кемпинга. Из той базы, которой мы пользуемся — более 400 кемпингов — классифицированными, на данный момент, могут быть, в лучшем случае, треть. А для остальных это шаг, к чему нужно стремиться в организации своей инфраструктуры, чтобы стать современным оборудованным кемпингом. Тот инструмент, который мы создали — это инструмент, который создали сами потребители, и он опирается не только на критерии классификации, но и на рейтинговую систему, которая у кемпингов сейчас наиболее популярна. Соответственно, здесь это будет учитываться одновременно. То есть, и кемпинг будет понимать, что потребитель видит данные классификации и данные рейтингов независимых опросов потребителей. Это, мы считаем, очень хороший инструмент для развития отрасли».

Такое саморегулирование рынка кемпингов и глэмпингов напрямую связано с его ростом. Этот сегмент привлекает инвесторов низким порогом вхождения в бизнес и довольно скорой отдачей. Плюс государство через Нацпроекты раздает субсидии на развитие глэмпингов.

При этом ниша все еще относительно свободная и нет пристального внимания контролирующих органов. Но конкуренция в этом сегменте ежегодно растет. А вместе с ней растет и качество услуг. Поэтому непонятно, зачем нужна классификация по пятизвездочной системе, когда достаточно существующих инструментов привлечения клиентов, — говорит сооснователь сети глэмпинг отелей «Под небом» Сергей Петров:

Сергей Петров, сооснователь сети глэмпинг отелей «Под небом»:

«Лично нам звездная оценка не нужна, потому что сейчас достаточно инструментов маркетинга, инструментов коммуникации, которые помогают объекту показать его качество, а гости помогают оценить, собственно говоря, какой сервис он получит, какой антураж его ждет внутри. Опять же, с текущей развитой системой отзывов можно буквально в 2-3 щелчка мышки посмотреть, что разные люди думают о том или ином месте. Звездная система не столь актуальна, как это было раньше. Второй момент — в целом, во многом классификация звезд несколько не отражает для глемпингов — по крайней мере то, что сейчас принято в отеле — не отражает абсолютно никакой реальности. В пятизвездочном отеле, в четырехзвездочном должен быть телевизор обязательно в номере. В глемппинги же люди едут совершенно за другим. В первую очередь, надо будет научить людей, чтобы они понимали, о чем, собственно говоря, 4 от 5 звезд отличается. А это абсолютно непонятно, поэтому я очень сильно сомневаюсь в том, что имеет смысл введение подобной звездной системы».

При этом большого вреда от новой системы участники рынка тоже не видят. Главное, чтобы раздача звезд не превратилась в итоге в предмет торга и сертификаты вручались объективно.