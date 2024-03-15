На курорте «Ведучи» в Чечне построят гостиницу и базу отдыха

В Чечне продолжают развивать курорт «Ведучи». За десять лет резиденты вложили в него более 4 млрд рублей. Строительство продолжается.

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Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что туристско-рекреационную деятельность в той особой экономической зоне ведут пять резидентов. Сейчас в ОЭЗ «Ведучи» строят поселок из пяти шале, многофункциональный гостиничный комплекс на 400 номеров. Еще в планах оборудовать тюбинговый центр, открыть прокат горнолыжного оборудования, построить шесть банных домиков и открыть ресторан.

Еще один инвестор планирует построить базу отдыха из 50 модульных домиков, рассчитанных на 100 человек.

Курорт «Ведучи» открылся в 2018 году. Здесь есть самая длинная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания на лыжах, маршруты для катания на велосипедах и хайкинга, летний кинотеатр.