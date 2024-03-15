Туристы из Питера уже купили путевки в Крым, а обратных билетов еще нет в продаже

Продажа билетов в Крым в этом году открылась за 90 суток до даты выезда, однако это правило, как выяснилось, пока работает не во всех случаях. Туристы из Санкт-Петербурга жалуются, что не могут приобрести проездные документы, чтобы вернуться с полуострова. В частности, в продаже с 16 мая отсутствуют билеты в Питер из Симферополя и Севастополя, при этом из Евпатории уехать можно – возможность приобретения открыта в настоящий момент до 12 июня включительно.

© pxhere

В телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» немало сообщений на этот счет: «Когда уже будут в продаже билеты с 16 по 30 мая Севастополь – Санкт-Петербург?», «И так всего один поезд в Симферополь из Питера, это при почти 6 млн населения (не считая области), так и с обратной дорогой еще проблема», «Уже путевки взяли, а билеты ж/д не купить!»

В пресс-службе перевозчика отвечают, что идет корректировка расписания, билеты должны появиться в продаже в ближайшее время. Однако когда именно это произойдет, не уточняется. С момента первого сообщения от пассажиров о том, что невозможно приобрести обратный билет, прошло больше недели.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма отмечали, что в этом году бронирование гостиниц и санаториев идет неплохо – рост на 20–50% по сравнению с летом прошлого года. Это косвенно подтверждает и активность обсуждения различных тем с железнодорожными билетами. При этом особенного дефицита мест в поездах пока нет. Исключение составляет период с 29 мая по 3 июня. В эти даты уехать, например, в Крым из Санкт-Петербурга можно только на верхней полке – нижние места распроданы практически полностью. Добраться на полуостров из Москвы проще – выбор пока богатый, но и поездов идет ежедневно в 5 раз больше, чем из Питера.

Добавим, что в этом году поездка из Петербурга до Симферополя обойдется в 7010 руб. (плацкарта) и 10 994 руб. (купе), из Москвы – 5511 руб. и 10 570 руб. соответственно.