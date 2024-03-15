Как отметят Масленицу в Удмуртии

Масленицу в Удмуртии в 2024 году отпразднуют сразу на нескольких площадках. Мероприятия запланированы как в столице региона, так и за ее пределами. Подробная программа гуляний – в материале «ФедералПресс».

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Сквер возле дома творчества «Спартак» (улица Азина, 84)

Здесь провожать морозы и встречать весну будут уже 16 марта, в субботу. Начало – в 11:00.

Гостей праздника ждут:

Театрализованное представление;

Хороводы, игры, народные забавы и веселые конкурсы;

Выставка масленичных чучел;

Выступления творческих коллективов;

Главное угощение праздника – блины с горячим чаем.

Центральная площадь Ижевска

С 11:00 до 15:00 17 марта здесь запланировано театральное действо «Семейный хоровод традиций».

Жители смогут принять участие в народных забавах, молодецких играх – в том числе в покорении масленичного столба и боях с мешками, кулинарных конкурсах и викторинах. Будут функционировать интерактивные площадки. Кроме того, все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

Парк «Тишино» (улица Берша)

Здесь посетители 17 марта с 11:00 до 13:00 смогут посмотреть на веселых скоморохов и принять участие в мастер-классах, плясках, а также частушечном баттле.

Парк имени Кирова (улица Кирова)

В этом общественном пространстве развлекательные мероприятия состоятся также 17 марта с 11:00 до 13:00. В планах – анимационная программа с героями сказок, концерт детских творческих коллективов и народные гулянья.

Лудорвай

Кроме того, жителей Удмуртии приглашают отметить начало весны в музее-заповеднике в Завьяловском районе. С 12:00 там будут работать народные аттракционы (катание на санях, ватрушках и лошадях), «обжорные ряды» с травяным чаем и выпечкой, ярмарка с изделиями местных ремесленников.

Посетители смогут посмотреть файер-шоу, сделать памятные снимки в фотозонах, научиться делать брошки и масленичных кукол на мастер-классах, поучаствовать в кулачных боях и взятии снежной крепости и погадать у костра.

Парк Космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

Однако на этом городское празднование Масленицы не закончится.

24 марта проводить зиму можно будет в парке Космонавтов. Гулянья начнутся в полдень. В программе – сожжение чучела зимы, ярмарка мастеровых, игровые площадки «Веселись, народ» и выступления фольклорных коллективов.