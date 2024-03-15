Интерес туристов к Уралу стремительно растет

Интерес к Уралу стремительно растет, а Свердловская область — лидер туристической популярности в этом географическом регионе. Как пишут Известия, в прошлом году здесь побывали почти 3,8 млн гостей.

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Прибавка в 600 тыс. путешественников с 2023-го связана, в том числе, с развитием Большой уральской тропы. Так называется всесезонный пешеходный маршрут протяженностью более 2500 км вдоль величественной горной системы, разделяющей Европу и Азию. Тропа универсальная — путешественник сам выбирает в каком месте начать свой поход, а где его завершить. По замыслу авторов проекта, поход подойдет как любителям хайкинга, так и гостям с детьми. Увеличение потока туристов в регион связано, в первую очередь, с развитием Большой уральской тропы. Об этом Авторадио рассказала эксперт по туризму Анна Шувалова:

«Большая Уральская тропа - это всесезонный пешеходный маршрут протяженностью более 2,5 тысяч километров. Он начинается в Свердловской области в Висимском заповеднике, проходит через национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль" в Челябинской области. Тянется по Башкирии, Оренбуржью и Пермскому краю. Путешественники могут в принципе сами выбрать, в каком месте начать свой поход. В самом Екатеринбурге обязательно нужно сходить в Свердловский краеведческий музей. Безусловно, самым ценным экспонатом там остается древнейшая в мире деревянная скульптура - Большой Шигирский идол. Город недавно отметил 300-летие, и там появилось много новых довольно интересных арт-объектов».

По словам эксперта, перелет туда-обратно из Москвы в Екатеринбург обойдется в 10-12 тысяч рублей.