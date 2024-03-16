Круизы из Сочи на лайнере Astoria Grande стартуют 23 марта

В ближайший понедельник 11-палубный круизный лайнер Astoria Grande причалит в морпорту Сочи. Об этом "РГ" сообщил гендиректор сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров.

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"18 марта судно вернется в Сочи из Турции к началу сезона, чтобы в субботу отправиться в первый круиз", - рассказал Владимиров.

В предстоящем сезоне круизный лайнер планирует совершить 47 рейсов. Первые два - 23 марта и 6 апреля - будут двухнедельными с заходами в порты Турции и Египта. Напомним, в прошлом году судно совершило 39 круизов и перевезло 31 тысячу пассажиров, что в три раза превысило показатели предыдущего, дебютного сезона.

Отмечается, что в 2024 году значительно увеличится количество тематических круизов.