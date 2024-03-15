Построенная трасса Джубга - Сочи разгрузит турпоток

Строительство трассы Джубга - Сочи призвано разгрузить туристический поток в курортную зону главного города черноморского побережья, сократить пробки при движении к морю в летний период, сделать более привлекательными для отдыхающих небольшие приморские поселки в направлении Адлера. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин агентству РИА Новости.

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Он назвал этот проект, заявленный президентом России Владимиром Путиным, наиболее грандиозным и объемным в области транспортной инфраструктуры. Его реализация предварительно оценивается в сумму около 1,5 триллиона рублей, что сравнимо с затратами на обустройство инфраструктуры при подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи.

По словам Юрия Барзыкина, в целом трасса Джубга-Сочи должна повысить притягательность и конкурентоспособность Черноморского побережья.

Данный проект находился на рассмотрении несколько лет, однако в прошлом году он вновь начал активно обсуждаться как весьма перспективный. После завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара дорога от Москвы до Сочи будет занимать не сутки, как сегодня, а всего 15 часов.