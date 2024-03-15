Власти и дизайнеры обсудили архитектурные концепции аэропорта «Омск-Федоровка»

Сегодня в Омске состоялось первое за последние десятилетия предметное обсуждение архитектурной концепции нового аэропорта. Дискуссию организовали на заседании областного градсовета.

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Напомним, что концессионер - УК «Аэропорты регионов» - планирует построить его в Любинском районе, у деревни Федоровка. Строительство рассчитывают начать в 2027 - 2028 годах и закончить спустя 4 года.

Планируется, что новая воздушная гавань будет обслуживать 3,5 млн пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. В новом здании аэровокзала рассчитывают сделать сразу 7 телетрапов. В истории Омска такое устройство для сообщения самолета с аэровокзалом появится впервые. Здесь мы рассказывали, почему в действующем аэропорту телетрапы невозможны.

Во время сегодняшнего обсуждения проекта губернатор Виталий Хоценко заявил, что после выноса аэропорта за город на месте действующего можно будет построить 4 млн кв.м. жилья на 100 тыс. человек.

Свои архитектурные проекты будущего аэропорта представили 7 архитектурных компаний. Ниже коротко расскажем о каждой из этих концепций.

№ 1 «Танец ветра» (автор проекта - IND)

Аэропорт представлен инновационным и современным объектом, который отражает богатое культурное наследие города и уникальное местоположение в сибирской степи. Особенность этой концепции – трапы без длинных коридоров и солнечные панели на крыше здания.

№ 2 «Снежная крепость» (авторы - Nefa)

В основе концепции здания аэропорта - образ снежной крепости, которая является воротами в город. Перед зданием аэропорта предлагается разместить бассейны, которые зимой станут катками. Со стороны города будут видны огромные буквы ОМСК.

№ 3 «Воздушные ворота» (авторы - ООО «Архитектурное бюро «ХВОЯ»)

Разработчики этой концепции предлагают вместо здания-лабиринта, в котором пассажирам приходится двигаться по указателям, ясный, удобный и проницаемый аэровокзал. Этот проект предполагает строительство ЖД путей для аэроэкспресса до города (расстояние от Федоровки до начальной точки Омска в Кировском округе составляет чуть больше 20 км).

№ 4 «Аэропорт-птица» (авторы - «Студия 44»)

В основе этой концепции - принципы технологичности, природности и идентичности. При проектировании применена параметрическая архитектура, используются современные технологии. Используются природные экологичные материалы в отделке здания аэропорта, это дерево, алюминий, стекло. Здание аэропорта имеет уникальный образ, навеянный особенностями края.

№ 5 «Нужно взлететь» (авторы - архитектурное бюро «Гора»)

В основе концепции– легенда об омских пяти озерах. Одно из них – потаенное: увидеть его можно с высоты птичьего полета. Здание аэропорта напоминает водоем округлой формы с блестящей поверхностью.

№ 6 «Жемчужина Сибири» (авторы - «ЮНК Интерьер»)

Ключевые образы аэропорта - речной жемчуг, неотъемлемый элемент украшений народов Сибири и реки Иртыш с Омью как главные природные сокровища региона. Центром композиции на фасаде здания аэропорта станет работа «Жемчужина» Михаила Врубеля.

№ 7 «Аэропорт Омска - портал города и области» (авторы - «Архитектурная группа ДНК»)

Главной темой концепции стал аллегорический пространственный портал. Сразу от входа он отркывает вид на летное поле, самолеты, горизонт и небо. Солнечные блики на ярком портале и его форма напоминают, что Омск один из самых солнечных городов России, – отмечают авторы в своей презентации.В итоге члены архитектурного градсовета совместно с минтрансом и Росавиацией отобрали четыре проекта: «Хвои», «Студии44», «ЮНК» и IND. Концепция аэропорта с бассейном в финал не прошла.