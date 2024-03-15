Какие изменения ждут туристов в Анапе

Новый участок набережной в Анапе будет протягиваться на 1,5 км от пятизвездочного отеля до будущего «Императорского парка».

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Проект включает в себя широкую пешеходную зону с велодорожками, смотровыми площадками и зелеными насаждениями. Работы по строительству начались со сноса старых сооружений, выемки грунта, и скоро начнутся монолитные работы. Планируется завершить проект к 2026 году. Также ожидается открытие нового археологического музея и круговой галереи для изучения древних руин.

Анапа привлекает туристов своими знаменитыми песчаными пляжами, которые простираются на 42 км. В начале сезона можно насладиться спокойствием и живописными морскими пейзажами. Туристам рекомендуется посетить Лысую гору для обзора бухты и панорамного вида на город.

Власти предупреждают об опасности проникновения на строительные участки и просят соблюдать безопасность. Строительством набережной занимается компания «Специализированный застройщик «Развитие»», основанная в 2015 году. Генеральным директором является Ваграм Бабиньян, также связанный с другой строительной фирмой «Анапа-Стройдевелопмент».