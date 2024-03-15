В Сочи реконструировали больше двух километров морской набережной

Значительную часть набережной в Адлерском районе Сочи открыли после реконструкции. Глубокие изменения затронули ее часть от пляжа "Мандарин" до пляжа "Огонек- 3". Всего благоустроено больше 20 тысяч квадратных метров прогулочной зоны на побережье Черного моря между реками Мзымта и Хорота.

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Эта территория очень популярна у туристов, причем не только в течение летнего сезона, но и зимой. По ней гуляют местные жители, которым теперь станет намного комфортнее. Работы специально провели в межсезонье, чтобы открыть набережную к первым теплым дням.

По словам главы администрации Адлерского района Сочи, на участке создали условия для разнопланового отдыха и занятий спортом. Так, здесь уложили современное тротуарное покрытие и установили новую систему уличного освещения. Вдоль зоны установлена парковая мебель и малые архитектурные формы. Кроме того, на территории провели озеленение, которое будет идти и дальше - растения, включая пальмы, появятся в специальных вазонах.

Практически все участки набережной в Сочи сейчас находятся в превосходном состоянии. Более того, облагораживаются и пространства вдоль рек, которых в городском округе десятки. К примеру, соседний с обновленной набережной сегмент вдоль реки Мзымта сейчас реконструируется, а работы окончат к началу курортного сезона.

Несколько лет назад крупное обновление завершили на набережной Мацесты. Обустроены тротуары, велодорожки, проложили сеть беспроводного доступа в интернет, смонтировали систему видеонаблюдения. Проект состыковал набережную реки Мацесты с городским терренкуром. Сочинцы и курортники теперь могут пройти пешком или проехать на велосипеде более семи километров, по сути, не покидая микрорайон.