В Губкинском открылось место загородного отдыха «Северное Сияние»

В Губкинском (ЯНАО) открылся новый глэмпинг «Северное Сияние», где ямальцы и гости региона смогут отдохнуть в окружении природы. Об этом сообщили глава города Андрей Бандурко в Telegram.

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«Сегодня сделан еще один шаг для повышения качества жизни в Губкинском и развития внутреннего туризма! Глэмпинг „Северное Сияние“ открыл свои двери для наших горожан! Здесь все сделано с душой и комфортом. Получилось идеальное место для отдыха на природе», — написал мэр в своем telegram-канале.

В зоне отдыха построили небольшие дома, бани и мангальные зоны. Проект реализовал местный предприниматель Шахбоз Уктамов.