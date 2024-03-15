Аэропорт Пулково намерен увеличить пассажиропоток с Ближнего Востока, КНР и Индии до 5 млн

Аэропорт Пулково представил Санкт-Петербург основным туристическим операторам с Ближнего Востока, организовав для них ознакомительный тур по городу. С помощью мер продвижения аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток из стран Ближнего Востока и Индии до 2,5 млн пассажиров в год, а с учетом Китая - до 5 млн, сейчас пассажиропоток по направлениям составляет более 600 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Синхронизация усилий создаст синергетический эффект, который позволит значительно увеличить объем перевозок по зарубежным направлениям до 2,5 млн пассажиров из стран Персидского залива и Индии в год, а с учетом китайского направления - до 5 млн", - сказали в пресс-службе.

В рамках проекта по развитию въездного туризма аэропорт Пулково планирует запуск программы обмена опытом с аэропортами Ближнего Востока, внедрение новых инструментов для повышения лояльности пассажиров и для популяризации туристического бренда Санкт-Петербурга. Отдельный тур аэропорт провел для делегации из ОАЭ совместно с Emirates, второе мероприятие с Flydudai Пулково организовало для туроператоров стран Персидского залива и Индии.

Как отметила директор по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы" Асият Халваши, для развития въездного туризма необходима грамотная кампания по продвижению бренда Санкт-Петербурга совместно с туристическим бизнесом при поддержке государства.

Она добавила, что Пулково стремится показать альтернативные возможности туризма в городе, который ассоциируется в первую очередь с историко-культурным наследием. Речь идет о медицинском, гастрономическом и свадебном видах туризма, которые могут заинтересовать гостей с Ближнего Востока и из Индии. Приглашенные представители ближневосточных операторов также отметили интерес туристов к комбинированным турам с выездом на природу и корпоративным поездкам с элементами спортивного отдыха.