Хлякина призвала в Год семьи развивать культуру туров выходного дня с детьми

Необходимо развивать культуру туров выходного дня семей с детьми. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Липецкой области Оксана Хлякина на круглом столе в ходе рабочей поездки в ходе поездки в регион.

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Как сообщили в Совете Федерации, на круглом столе были подняты вопросы о том, как создать благоприятные условия для развития семейного туризма и сделать Липецкую область популярной для отдыха семей с детьми. В заседании приняли участие главы районов, представители управлений культуры и социальной политики, образования, общественных организаций Липецкой области.

«Речь шла об организации трансфера к месту отдыха и обратно, повышении экономической привлекательности поездок. А главное — в Год семьи необходимо развивать культуру туров выходного дня семей с детьми», — сказала сенатор.

По ее словам, в области реализуют множество проектов, нацеленных на повышение интереса к отдыху с семьей. «Например, можно приехать в старинный город Елец. Благодаря национальному проекту

«Туризм и индустрия гостеприимства» в городе появились новые арт-объекты, иллюминация, подсветка зданий», — рассказала Хлякина.

Из год в год число приезжающих в регион отдыхающих растет, отметила она. Туристов привлекает «широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ», им также предлагают новые форматы для знакомства с достопримечательностями, историей и традициями Липецка.