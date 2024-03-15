Доступ в Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроют в апреле

Доступ в Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроют в начале апреля, заявили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Об этом сообщает «Крым 24».

«В начале апреля для туристического посещения откроются государственные природные заповедники «Опукский» и «Казантипский», которые были закрыты с октября прошлого года в связи с потребностью «режима тишины», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что в Ижевске представили проект благоустройства Холмогоровского леса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Центра территориального развития Удмуртии.

Концепция предусматривает благоустройство тропы здоровья, спроектированы зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее сообщалось, что на Ямале через онлайн-сервис выдали 641 разрешение на посещение заповедников.