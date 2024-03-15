Алиханов объяснил отсутствие дополнительных вагонов в калининградских поездах

Россия не может увеличить количество вагонов в калининградских поездах из-за органичений со стороны Литвы. Об этом написал губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».

Один из пользователей соцсети поинтересовался, почему «не добавляются вагоны либо дополнительные поезда» из Калининградской области на остальную территорию России. По его словам, за месяц до поездки невозможно достать билеты. Кроме того, мужчина заметил, что плацкартное место стоит восемь тысяч рублей.

«Потому что Литва не снимает ограничения в 300 человек в поезде. Это решение Литвы, а не наше. К сожалению, усилия нашего МИД не дали результата», — ответил губернатор.

С 1 марта Литва запретила пассажирам высаживаться из калининградских поездов.