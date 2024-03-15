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К сезону готовы: назван пляж в Сочи, куда два месяца стекают фекалии

Местные жители пожаловались на жуткую вонь со стороны моря и назвали пляж, куда стекает канализация. В водоканале Сочи признали факт загрязнения и сообщили, что проблема заключается в засорах.

Стал известен пляж в Сочи, где смертельно опасно купаться
© РИА Новости
«Они образовываются время от времени по вине несознательных горожан, смывающих в домашнюю канализацию запрещенный мусор. <…> Также к сливу канализации в реку могли привести оползни», – говорится в сообщении.

По мнению представителей Водоканала, оползни провоцируют сбои в работе системы водоотведения. Ситуация ухудшается во время ливней – дождевая вода выводит из строя системы водоотведения. Также сотрудники обещали провести рейды и выявить тех, кто специально сливает нечистоты, но это будет сделано не раньше апреля.

А пока местные жители назвали самые вонючие пляжи, на которых лежат фекалии из канализации и использованная туалетная бумага, сообщает sochi1.ru. Это пляж в микрорайоне Мамайка, пляж пансионатов «Кукуруза», «Русалочка». По словам жителей, чайки пытаются отыскать в отходах пропитание, поэтому разносят инфекцию.

«У нас туристы массово болеют и дети умирают от ротавируса. Вот, знайте, отдыхающие: на Мамайке купаться строго запрещено», – написала жительница Сочи Наталья Борисова.
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Наталья Борисова