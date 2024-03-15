«Загнивающий город»: петербургский тревел-блогер оценил Екатеринбург

Известный тревел-блогер Марк Еремин, который ездит по всей России и делает краткие обзоры городов на качество жизни, посетил Екатеринбург.

Блогер-путешественник Марк Еремин, который часто ездит в разные города России и показывает их с другой, неизвестно красивой стороны, рассказывая о необычных и малоизвестных местах города, приехал в Екатеринбург.

Свое обзорное видео он начинает с фразы: «Еще один загнивающий город России». Такая фраза явно обращает на себя внимание, ведь она обращена в сторону столицы Урала и одного из самых стремительно развивающихся городов страны.

Блогер рассказывает известные факты о городе: о том, что он расположен на расстоянии 1792 км от Москвы, и о том, что Екатеринбург может войти в рейтинг самых комфортных городов России.

Больше всего блогера поразило количество небоскребов и высокоэтажных офисных зданий. Причем блогер вынес этот факт в раздел положительных, так как в городе появляется все больше стильных кварталов, домов, парков и зон отдыха.

«Город бесконечных строек, и если так и дальше пойдет, то он больше станет похож на какой-нибудь азиатский город с большим количеством высоток. Особенно если посмотреть на него с высоты. Такой себе уральский Бангкок», – отметил Марк.

Блогер изучил генеральный план города и выяснил, что у Екатеринбурга довольно приятные перспективы для развития, которые поспособствуют увеличению численности населения до 2 млн человек.

Марк также не забыл оценить уральскую погоду. Она для него оказалась немного холодноватой.

Особое внимание было уделено транспортной сетке города.

«Есть небольшое метро. В городе довольно хорошо развит транспорт, да и сам он компактный. И в нем точно хочется быть успешным и богатым. Короче, точно приеду сюда летом», – поделился Марк.

Питерский блогер довольно высоко оценил качество и уровень жизни в Екатеринбурге. Чтобы сделать ее еще лучше, сообщество «Мирных жителей» предложило мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поработать над вопросом вырубки деревьев в городе. Активисты озвучили идеи по сохранению озеленения.