РЖД показали дизайн поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Как видно на рендерах, предоставленных ТАСС пресс-службой РЖД, по сравнению с обычными высокоскоростными поездами он обладает более острой и обтекаемой передней частью - "маской".

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Глава РЖД Олег Белозеров ранее отмечал, что эскизный вариант поезда для движения по ВСМ Москва - Санкт-Петербург окончательно выбран и утвержден. Это будет 8-вагонный поезд с максимальной скоростью 400 км/ч, крейсерская скорость составит 360 км/ч. Количество вагонов также можно будет увеличить до 16.

Головным исполнителем по проекту производства поездов для ВСМ станет группа "Синара" на площадке "Уральских локомотивов" в кооперации с "Трансмашхолдингом" (ТМХ). В "Уральских локомотивах" ТАСС сообщили, что завершили все подготовительные этапы для начала строительства двух новых производственных корпусов, в которых будут производиться поезда для ВСМ. К сборке состава планируется приступить в 2026 году.

14 марта, президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Как следует из материалов РЖД, сейчас продолжается проектирование новой ж/д линии, параллельно идут строительно-монтажные работы по одному из наиболее сложных участков магистрали на входе в Москву.

"Сейчас идкт строительство V и VI главных путей от Москвы до Алабушево (Московская область). Кроме путевой инфраструктуры на этом участке планируется возвести 11 искусственных сооружений, в том числе 6 мостов, 4 путепровода и 1 железнодорожную эстакаду. В настоящее время работы развернуты на шести объектах", - говорится в материалах РЖД.

Полностью ВСМ будет запущена в 2028 году. Минимальное время в пути составит 2 часа 15 минут. Между Москвой и Петербургом трасса пройдет через 14 станций - Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград - Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода, Жаровская, Обухово-2.