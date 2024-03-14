Маршрут на выходные в Туле: что посмотреть, где жить и где есть

Super запускает новую рубрику: каждый четверг мы будем рассказывать, куда отправиться на выходные. Вас ждет подробный маршрут с советами по жилью, ресторанам и достопримечательностям. В первом материале рассказываем, чем заняться в Туле. А есть там не только пряники, самовары и подкованная блоха.

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Что посмотреть:

Кремль

Квест или театрализованная экскурсия — визит в 500-летний форпост, который когда-то защищал от нашествия татаро-монгол даже Москву, может превратиться в увлекательное приключение. Крепостные стены, девять башен, два бывших кафедральных собора, колокольня — какие тайны они хранят? На выходе из Кремля рекомендуем заскочить в Музей самоваров, без которых Тула не Тула. А на закате приятно прогуляться по Казанской набережной, вдоль реки Упы, огибающей крепость.

Музей оружия

Не проходите мимо этого причудливого здания в виде шлема-шишака. Даже если оружейное дело вас никаким образом не вдохновляет, не посетить крупнейший в стране музей на эту тему, который основал Петр I, немного стыдно. О потраченном времени туристы обычно не жалеют: на четырех этажах помимо 5000 экспонатов, много интерактивных зон, в том числе сенсорные экраны с играми и викторинами.

Музей чаепития (с пряниками)

Какое определение сразу приходит на ум к слову «пряник»? Тульский, конечно же! А еще печатный: почему так описывают этот десерт, расскажут и покажут в Музее чаепития. Там же и угостят ароматным горячим пряником прямо из печи — вы когда-нибудь такой пробовали? А потом идите и найдите в городе памятник этой выпечке: чтобы закрыть пряничную тему уж наверняка.

Креативное пространство «Искра»

Создатели арт-квартала уверены: искра есть в каждом, и разгореться ей поможет визит в «Искру». На территории — рестораны, коворкинг-зоны, салоны красоты, магазины авторской продукции, арт-объекты начинающих художников. В кластере также проводятся гастрономические и даже астрономические фестивали, кинопоказы под открытым небом, джазовые концерты.

«Нимфозориум»

Именно здесь хранится блоха, которую в 2002 году подковал, нет, не Левша, а токарь Николай Алдунин. Только представьте: для начала мастер удалил у насекомого размером 2 мм коготки и часть волосков с лапок — чтобы подковки в 5 микрометра «сели» лучше. В музее также раскрываются особенности знаменитого произведения Николая Лескова.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Перед свадьбой Лев Николаевич Толстой вручил невесте Софье Андреевне Берс собственные дневники, чтобы та прочла о многочисленных любовных похождениях жениха. Таким неоднозначным образом началась семейная жизнь четы Толстых: другие подробности можно узнать в усадьбе, принадлежавшей писателю. В «Ясную Поляну» лучше приезжать с утра: если не получилось забронировать экскурсию заранее, есть возможность присоединиться к группе на месте.

Где переночевать:

Бутик-отель «Дворянское собрание»

Толстой, Тургенев, Есенин, Шаляпин, Маяковский — мысль о том, что эти люди захаживали в Дом Дворянского собрания, может стать решающим аргументом при выборе гостиницы в Туле. Интерьеры отеля, разместившегося в историческом здании 1852 года постройки, отсылают к событиям тех времен: то тут, то там можно обнаружить винтажные вещи вроде патефона или курительной трубки.

AZIMUT Сити Отель Тула

Когда классика и модерн сплетаются с элементами русского убранства и традиционных ремесел, получается яркая эклектика. Дизайн-решения в тульской гостинице выполнены именно в этом стиле. Тот самый случай, когда расположение в центре города кажется не самым главным фактором, а просто приятным бонусом.

Бутик-отель «Тургеневъ»

В XIX веке в этом старинном особняке купцы Балашевы производили тульские самовары. В начале XX столетия здесь был латунно-литейный завод, а в наши дни гостей принимает бутик-отель с весьма помпезным убранством из серии «почувствуй себя если не царем, то хотя бы дворянином». При гостинице — ресторан «Тургеневъ» (тульский ответ московскому «Пушкинъ»?) с русско-французской кухней.

Где поесть:

Калачная «Марк и Лев»

По пути из Москвы в Тулу туристы непременно проезжают мимо ярмарки, на территории которой находится калачная, где ароматные булочки готовятся из цельнозерновой муки и лепятся вручную. Паштет из утки, стерлядь, печеные овощи или овечий сыр — все начинки для калачей делаются из фермерских продуктов.

Ресторан-бар «Культура»

В здании, где сейчас располагается ресторан, в конце XIX века столовались воспитанницы Епархиального училища. Несмотря на то что в интерьерах сохранились элементы прошлого, вроде подсвечников начала XX века, меню претерпело существенные изменения, вобрав в себя традиции разных стран. Тартар, стейк, брускета, паста — вряд ли два столетия назад благородным девицам подавали подобные изыски.

Angel 8

В меню — паназия с французским акцентом. Террин из фуа-гра, клэм-чаудер с морепродуктами, фермерский бык и три соуса, бородинское мороженое… И пусть не пугает предупреждение на сайте заведения: «Нас трудно найти на территории “Ликерка Лофт”. Звоните: вас встретят и проводят».