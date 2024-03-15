Казань вошла в пятерку городов по бронированию отелей на майские праздники

Общее число бронирований на майские праздники среди пользователей сервиса онлайн-бронирования жилья ТВИЛ увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Треть туристов отправятся в Санкт-Петербург и Сочи, в топе также Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа.

За последние два года россияне стали активнее путешествовать по своей стране, используя длинные праздничные выходные для мини-отпусков. Традиционно среди популярных направлений на майские — Краснодарский и Ставропольский края, Санкт-Петербург, Москва и Казань. За последние три года вырос интерес туристов к поездкам в Краснодар, Волгоград и Калининград.

— Надо отметить, что путешествия заметно подорожали. В среднем по стране мы замечаем увеличение стоимости отдыха в 10% по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены на отдых в мае выросли в Сочи, Анапе и Калининграде. Отдых в Кисловодске на майских праздниках меньше всего подвергся колебанию цен, — уточнили в пресс-службе ТВИЛ.

Первая пятерка популярных городов для отдыха на майские праздники (со средней стоимостью проживания в отелях) выглядит следующим образом: