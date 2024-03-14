Билеты в Сочи на майские праздники быстрее всего дорожают в Екатеринбурге

Цены на авиабилеты в Сочи на первомайский уик-энд продолжают расти. Редакция TourDom.ru проанализировала предложения авиакомпаний в крупнейших аэропортах страны. За 1,5 месяца, прошедшие с предыдущего обзора, они прибавили от 20 до 70%. Снижение есть лишь в одной из воздушных гаваней, и аж вдвое.

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На текущий момент самые приятные цены предлагают туристам из Москвы. Четырехдневный раунд-трип с вылетом 28 апреля и обратным рейсом 1 мая обойдется минимум в 25,5 тыс. руб. без багажа. Те, кто не хочет лететь налегке, – от 30 тыс. Рейсы «Победы», «Уральских авиалиний», NordStar пока предлагают наиболее привлекательные цены. Самые дешевые предложения для туристов из Санкт-Петербурга стартуют с 26 тыс. Туда-обратно с ручной кладью дешевле всего слетать «Аэрофлотом».

В те же 25 тыс. можно уложиться, если лететь из Уфы. Такой вариант можно найти у нацперевозчика. За багаж придется доплатить еще 6 тыс. Что интересно, в начале февраля за тот же маршрут в те же даты просили больше 40 тыс., что вынуждало раздумывать по поводу стыковки в Москве, что выходило в 2 раза дешевле.

Екатеринбург, который в последний месяц зимы по цене был даже чуть ниже столицы, наоборот, очень сильно вырос – порядка 70%. Из Кольцово можно отправиться за 28–29 тыс. Близкие ценники у «Победы» и «Аэрофлота». Причем у «дочки» еще и очень удобные времена вылета, которые позволяют быть в Сочи уже ранним утром 28 апреля, а обратный вылет 1 мая будет ближе к полуночи.

Рейсы в Сочи из Казани прибавили почти наполовину. Без багажа можно улететь за 29 тыс., с чемоданом – за 33 тыс. Меньше всего вырос прайс в Новосибирске. По сравнению с февралем – плюс 5 тыс., или около 20%. Билеты туда-обратно у S7 от 30 тыс.

Калининградцы могут оказаться на Черноморском побережье за 39 тыс. Учитывая необходимость пересадки в Москве, у них останется чуть меньше времени на прогулки по Сочи. Но за вышеназванную цену можно взять раунд-трип с самыми короткими трехчасовыми стыковками без смены аэропортов. Лететь предлагается рейсами «Победы» и «Уральских авиалиний».