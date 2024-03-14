Представлен миниатюрный воздушный маяк для путешествий

Этот маячок представляет собой шар, который при активации поднимается на высоту 45 метров. Он обеспечивает четкий визуальный сигнал бедствия для спасательных команд, независимо от наличия передовых технологий, таких как спутниковый интернет или GPS-трекеры.

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Компактное устройство R.One легко помещается в рюкзак и в экстренных ситуациях активируется поворотом специальной ручки. При этом шар наполняется гелием и поднимается в воздух, превращаясь в яркий визуальный ориентир на высоте до 45 метров над землей.

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