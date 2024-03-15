Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли часть трасс из-за высокой лавинной опасности. Об этом сообщается в Telegram-каналах курортов.

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Так, представители «Розы Хутор» заявили, что в пятницу, 15 марта, не будут доступны для катания трассы «Альпика», «Лабиринт», и «Примавера». Также закрыты трассы «Обер Хутор» (выше 1,6 тысячи метров), «Горизонт» (выше 1,6 тысячи метров), «Вираж» (выше 1,8 тысячи метров) и «Каскад» (выше 1,6 тысячи метров).