У туристов появится возможность посмотреть, как делают Lada на АвтоВАЗе
АвтоВАЗ объявил о запуске программы промышленного туризма, цель которой - популяризация российской промышленности и углубленная профориентация молодежи.
К посещению АвтоВАЗ предлагает музей завода, в котором представлены уникальные и редкие автомобили Lada, не попавшие в серию, прессовое производство, линию сварки Lada Granta, на которой 83% операция выполняется роботами, линии сборки Lada Granta и Vesta.
Также в компании рассказали, что у туристов будет возможность лично принять участие в тестировании новых автомобилей. Программа завершается посещением панорамного балкона на 24 этаже здания заводоуправления, самой высокой точки в Тольятти, с которой открывается обзор на огромную площадь завода и старый испытательный трек.
"На начальном этапе проекта промышленного туризма мы рассчитываем принимать по одной группе туристов один раз в неделю, а вне этого графика у нас постоянно проходят профориентационные мероприятия для школьников и студентов со всей страны. АвтоВАЗ всегда рад гостям!" - сказал глава компании Максим Соколов.