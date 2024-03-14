У туристов появится возможность посмотреть, как делают Lada на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ объявил о запуске программы промышленного туризма, цель которой - популяризация российской промышленности и углубленная профориентация молодежи.

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К посещению АвтоВАЗ предлагает музей завода, в котором представлены уникальные и редкие автомобили Lada, не попавшие в серию, прессовое производство, линию сварки Lada Granta, на которой 83% операция выполняется роботами, линии сборки Lada Granta и Vesta.

Также в компании рассказали, что у туристов будет возможность лично принять участие в тестировании новых автомобилей. Программа завершается посещением панорамного балкона на 24 этаже здания заводоуправления, самой высокой точки в Тольятти, с которой открывается обзор на огромную площадь завода и старый испытательный трек.