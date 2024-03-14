В Сочи значительно увеличился турпоток

С начала года на курорте побывали 1 миллион 210 тысяч человек. Уровень заполняемости сочинских гостиниц с 8 по 10 марта в среднем составил более 70%.

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На майские праздники также наблюдается рост бронирований - на текущий момент уже забронировано 55% номерного фонда курорта. За первые 10 дней марта Сочи принял около 130 тысяч посетителей, что на 15% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Проведение Всемирного фестиваля молодежи также способствовало увеличению турпотока. Многие участники фестиваля после его окончания решили продлить свой отдых, остановившись в Сочи на время праздничных дней.

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