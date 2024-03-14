Спрос на раннее бронирование отелей в Мурманской области вырос в четыре раза

Туристы стали чаще использовать раннее бронирование гостиниц в Заполярье - на 389% больше. На втором месте по популярности - Северная Осетия, где прирост составил 381%, на третьем - Карачаево-Черкесия, где он составил 351%.

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Кроме того, летом россияне планируют путешествия на Камчатку, в Карелию, Калининград, Владимир, Ростов и Нижний Новгород.

Отмечается, что интерес к внутреннему туризму в стране вырос на 25%, по сравнению с прошлым годом. В числе популярных направлений - Крым (прирост на 488%) и Краснодарский край (прирост 308%).

Ранее мы писали, что спрос на внутренний туризм в России растет.