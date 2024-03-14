Волгоград вошел в топ-3 самых популярных речных туристических маршрутов

Областной центр оказался очень популярным среди туристов, предпочитающих путешествовать по рекам РФ.

С открытие навигации на реках начинается новый сезон речного туризма. Специалисты проанализировали данные о продаже туров и составили рейтинг наиболее популярных направлений.

Первое место рейтинга заняла Казань с ценой в 4209 за сутки, на второй позиции оказался Нижний Новгород при стоимости 4198 в сутки. Тройку самых популярных направлений замкнул Волгоград. Средняя продолжительность речного тура с заходом в областной центр составляет 2 ночи при средней стоимости 3770 руб. в сутки, сообщает Tvil.ru.

В десятку наиболее востребованных направлений речного туризма также попали: Ярославль, Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Псков, Красноярск и Самара.