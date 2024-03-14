РЖД запустят туристический поезд «Две губернии» из Москвы в Липецк и Воронеж

РЖД запустит новый туристический поезд "Две губернии", который будет следовать по круговому маршруту Москва – Липецк – Воронеж – Москва. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В первый рейс поезд отправится 8 мая в 22:05, а вернется 11 мая в 10:15, уточнили в компании. Путешествие организуют в формате "поезд – отель". В частности, ночь для пассажиров будет проходить в пути, а днем их будут ждать экскурсии. За два дня туристы смогут: побывать в природном парке чудес "Кудыкина гора", попробовать минеральную воду из Липецкого бювета, узнать о развитии русского судостроения и посетить Адмиралтейскую площадь в Воронеже и многое другое.

"Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новых двухэтажных купейных вагонов с системой климат-контроля, современными санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов. В составе поезда будут также вагон-ресторан и вагон-душ", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжили в РЖД, для маломобильных граждан компания предусмотрела специализированные места.