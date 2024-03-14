Тарбаев сообщил, что работу над новым законом о туризме планируется выполнить в срок

Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев сообщил, что работа над новым базовым законом о туризме планируется выполнить в срок. Слова депутата приводят РИА Новости.

При этом он отметил, что на итоговые даты влияют поправки в старый действующий закон.

"Мы стараемся уложиться в сроки, но дело в том, что в первую скрипку написания этого закона играет Минэкономразвития. Мы с коллегами находимся в плотном контакте на данный момент, мы пока в тайминге. Мы в сроках, единственное, мы планировали вносить поправки в старый закон параллельно, чтобы новый закон принимался легче и быстрее. В планах поправок мы, конечно, притормаживаем. Мы этот вопрос в ближайшее время будем решать," - сказал Тарбаев.

Ранее Тарбаев сообщал, что новый закон могут внести на обсуждение в ГД весной. Документ будет определять инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Отдельные статьи будут посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма и защиту прав туристов соответственно. Пропишут в закон и координацию по безопасности туристов.