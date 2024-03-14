На Дальнем Востоке подготовили детские железнодорожные туры во Владивосток

Филиал АО «ФПК» разработал новые программы экскурсий в рамках проекта «Вагон знаний» на Дальневосточной железной дороге. В них входит путешествие по Владивостоку и знакомство с разнообразными профессиями, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

«Путешествуя из Хабаровска в столицу Приморского края <…> школьники посетят одно из старейших судостроительных предприятий региона – «Дальзавод». Познакомятся со студентами Морского государственного университета, узнают про востребованные специализации и посетят учебно-тренажерный центр подготовки водолазов. Отправиться можно 27–30 марта и 24–27 апреля», – cообщает пресс-служба.

Кроме того, по программе «Владивосток – город сильных!» дети посетят визит-центр музея «Владивостокская крепость», Ворошиловскую батарею, пройдут по подземелью Форта № 7. Школьники узнают, как работают спасатели в специализированной части МЧС России, как тренируют служебных собак в Центре кинологической службы. Отправления 28 апреля – 1 мая, 9–12 мая.

Проект «Вагон знаний» реализуется на ДВЖД с 2020 года. Как сообщили ТАСС представители ФПК, за все время работы по проекту перевезли 3 тыс. 666 детей.