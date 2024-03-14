Туристов возмущают двойные стандарты в Дагестане

Перед началом курортного сезона туристы вспомнили о неудачном отдыхе в Дагестане – много запретов. Пост в развлекательном сообществе «Пикабу» набрал около 1000 гневных комментариев меньше чем за сутки.

«Мы соблюдали все правила, так как понимали, что мы гости! Но когда они приезжают к нам, то это полный трындец. Делают что хотят и как хотят. Где справедливость-то?» – спрашивает автор.

Он рассказал о своем отдыхе в Дагестане, в котором было много ограничений – мужчинам пришлось закрывать плечи и ноги, а женщинам прятать декольте и коленки. В то же время сами местные жители за пределами республики ведут себя как нравится. Пост получил поддержку среди пользователей, некоторые даже отметили, что стандарты не двойные, а тройные.

«Худощавый парень в шортах по каким-то туристическим местам ходил, и до него дошла местная полиция нравов. А потом какой-то детина-богатырина лютого вида в гораздо более открытой одежде, и к нему вообще никто не подошел. Короче, смысл такой, что стандарты не двойные, а тройные», – отметили пользователи.

Некоторые выразили мнение, что «крышу сносит у представителей некоторых регионов лишь потому, что глоток свободы и вседозволенности опьяняет после разного рода лишений».

Среди комментаторов были представители соседних регионов, которые признались, что иногда опасаются ездить в гости и что дело не во всей республике, а отдельных людях.