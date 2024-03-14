Литературный поезд «По следам писателей» пустят из Нижнего Новгорода в Арзамас

Литературный поезд «По следам писателей» будет курсировать в весенние каникулы между Нижним Новгородом и Арзамасом. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Поезд будет ходить один раз в день туда-обратно с 21 по 28 марта 2024 года. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться с понедельника по четверг в 09:30, обратно прибудет в 19:00. С пятницы по воскресенье поезд поедет в 10:45, а вернется в столицу Приволжья в 19:50.

Во время поездки туристы смогут посетить дома-музеи Максима Горького и Аркадия Гайдара, пройти квест по старинным пешеходным улицам Арзамаса, а пока находятся в пути — поучаствовать в иммерсивной программе с театральными зарисовками и выпить чай с традиционными арзамасскими пирогами. В дороге можно будет зарядить телефон.

Проект «По следам писателей» направлен на организацию полезного и интересного отдыха для детей и их родителей в весенние каникулы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ретропоезд из Нижнего Новгорода доставит пассажиров на Масленицу в Арзамас.