На горнолыжном курорте под Озерском планируется открытие гостиницы

На горнолыжном курорте под Озёрском почти достроили гостиницу. Об этом сообщается на странице СТК «Горка» «ВКонтакте».

«Давайте по порядку: отель уже почти готов, надеемся в конце апреля принять первых гостей; занимаемся проработкой нового меню в ресторан, приводим территорию в порядок и любуемся красотами горки», — говорится в сообщении.

В гостинице будет 15 номеров. На территорию отеля и в глэмпинг можно будет приехать с собаками при соблюдении чистоты.

В начале февраля на горнолыжном курорте «Горка» под Озёрском закрыли склоны для катания.