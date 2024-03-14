В новом курортном сезоне в Анапе пройдет 40 масштабных фестивалей

Гостей Анапы в новом курортном сезоне-2024 года ожидает около 40 масштабных событий. Глава города Василий Швец подчеркнул, что пока продолжается специальная военная операция, акцент будет сделан на просветительские, патриотические, семейные и гастрономические мероприятия. Иными словами, на развлечения со смыслом, но без праздничного размаха.

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На курорте состоятся традиционные фестивали "Киношок", "Синеокая Анапа", "Поющие струны России". Зазвучат и новые - "Фестиваль хорового пения", "Ритмы улиц", сырный фестиваль, эко-марафон "Реки бегут", фестиваль Петра и Февронии, приуроченный к Году семьи.

Откроет новый сезон в мае эногастрономический фестиваль "А.Море вина" и турнир IRONSTAR, а в конце июня проведут уже вторые Безкровненские поминовения, посвященные памяти наказного атамана Черноморского казачьего войска, генерал-майора Алексея Безкровного - участника Бородинского сражения, а также героической осады тогда еще турецкой крепости Анапа (1828 год). Будут задействованы не только центральные городские площадки, но и впервые - Крещенский парк.

Православный просветительский комплекс открылся осенью прошлого года, его сердцем стали "Тропа Истории Крещения Руси" и пешеходный фонтан перед храмом Святого равноапостольного князя Владимира. Водную картину создают более 50 струй. Их наклонный рисунок напоминает взмах крыльев, и перекликается с округлыми формами храма и куполов.

В концертном зале "Летняя эстрада" в сезоне-2024 выступят Шаман, Олег Газманов, Григорий Лепс, Александр Серов, Кубанский казачий хор, "Тодес" и другие исполнители и коллективы.

Также в конце марта в Анапе при поддержке Фонда президентских грантов состоится Всероссийский форум мастеров-ремесленников "Форум на море-2024". Ожидается более 250 участников от Магадана до Калининграда. В программе запланированы выставка мастеров, создание арт-объекта "Ремесленная карта России", пройдут дискуссии, обучение, обмен опытом и творческие вечера.

Кстати

Только за летние месяцы 2023 года в Анапе отдохнули более 3,5 миллионов человек. В детских здравницах побывали около 83 тысяч детей.