Число отдыхающих в Тюменских санаториях туристов выросло за год на 22%

Количество туристов, которые для отдыха выбирают санатории Тюменской области, выросло за год почти на четверть. Это позволило региональным здравницам почти на 40% увеличить свои доходы, сообщает уральское главное управление Центробанка РФ в отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора.

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«Чисто отдыхающих в Тюменских санаториях за 2023 год увеличилось на 22%. При этом доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом поток туристов в Тюменскую область увеличился за год на 10%. Кроме здравниц, это повысило доходы предприятий общепита и гостиниц — их обороты выросли за год на 22%.