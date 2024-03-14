Хабаровские фермеры начали осваивать сферу агротуризма

В этом году грант на развитие агротуризма от Минсельхоза РФ получит первое предприятие Хабаровского края - экоферма "Свое". В ней занимаются разведением коз и овец, производят молоко и молочную продукцию.

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Ферма - это чисто

Хозяйство располагается недалеко от краевого центра - всего в пяти километрах от Хабаровска, в селе Мичуринском. Небольшое расстояние и благоустроенная дорога - плюсы, которые должны сказаться на турпотоке. В первую очередь здесь ждут хабаровчан, как взрослых, так и совсем юных. "Раскрутятся" - будут рады и жителям других городов. Первых туристов ферма примет не раньше июня.

- На конкурс грантов в Минсельхоз России мы подали бизнес-план, которым предусмотрено возведение модульного гостевого дома. Это место для проведения мастер-классов, организации тематических мероприятий, - объясняет руководитель экофермы Ирина Голубева. - Определили своей задачей популяризацию сельской жизни. У большинства сложилось ошибочное представление, что сельское хозяйство - это грязь, малоприятные запахи, все сложно и неинтересно. Да, это труд, и надо поработать, чтобы получить результат. Но многие процессы у нас на ферме автоматизированы: уборка подстилки, раздача корма, так что работа приятная. Гости смогут прийти и увидеть сами, что на ферме может и должно быть чисто, аккуратно. Узнают, откуда берется молоко, из чего делают йогурт.

Селфи-рога

На производственные объекты, где содержится стадо и заготавливаются корма, туристов, конечно, пускать не будут из соображений безопасности. Причем как для посетителей, так и самих животных. Культура агротуризма в крае еще пока только начинает формироваться, и фермеры переживают за своих питомцев.

- Сама идея заняться агротуризмом пришла, когда мы вместе с продукцией привезли в город на ярмарку и своих козочек, - рассказывает Ирина Голубева. - Они у нас очень контактные - козы, выкормленные с соски, к людям доверчиво относятся. Для них человек ассоциируется с теплом, лаской. Посетители ярмарки с таким удовольствием гладили их, фотографировали, и вдруг один мужчина схватил нашу козочку за рога, подтянул повыше, чтобы сделать с ней селфи. Конечно, она была напугана таким грубым отношением, и мы возмутились - ведь он мог просто наклониться и сфотографироваться с ней, если так сильно хочется. Зато тот случай дал нам понять, что интерес у людей к сельскохозяйственным животным есть, только нужно объяснять, как себя с ними вести.

На ферме планируют четко разграничить места, где смогут находиться туристы. Для локаций отберут животных, которые не будут задействованы в производстве продукции. Сейчас разрабатывают сценарии под разные возрастные группы гостей, чтобы интересно было всем.

Особое внимание в "Своем" уделят развитию детского туризма - здесь ждут, что к ним будут приезжать организованные группы, начиная с дошколят. Запрос на подобные экскурсии в крае есть - на форумах мамочек все чаще мелькают сообщения, что уже некуда пойти с ребенком: пиццу пекли, мороженое делали, парки и набережная исхожены вдоль и поперек.

- Есть постоянный поток людей, которые посещают различные мероприятия, и на них мы рассчитываем, - продолжает руководитель проекта. - Правда, индустрия гостеприимства избаловала клиента в последнее время. Дальневосточники видели уровень сервиса за рубежом, отдыхая в Таиланде, Вьетнаме. Конечно, не хотят они топтаться по навозу, когда приезжают на ферму. Но у нас внутри асфальтированные дорожки, и когда мы показывали на конкурсе грантов свою инфраструктуру, это тоже стало нашим преимуществом. Поэтому удалось попасть в список победителей.

Улитки круглый год

Всего по России из 164 допущенных в прошлом году на конкурсный отбор бизнес-планов гранты на развитие агротуризма одобрены 92 проектам из 48 регионов. По условиям средства могут быть вложены в благоустройство территории, инженерные коммуникации, создание объектов размещения гостей. Таким образом, фермеры получают возможность расширить бизнес и рассчитывать на дополнительный доход.

У людей сложилось ошибочное представление, что сельское хозяйство - это грязь, малоприятные запахи, все сложно и неинтересно

- Поддержка фермеров в регионе носит комплексный характер, - рассказывает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Андрей Романченко. - Гранты "Агротуризм" - новая мера поддержки, но фермеры уже поняли, что это реальная помощь. Они составляют от трех до десяти миллионов рублей, в зависимости от доли софинансирования со стороны бизнеса. Претендовать на максимальную сумму смогут предприниматели, вложившие не менее 25 процентов. Сейчас грант в размере десяти миллионов рублей получит одно хозяйство, на следующий год готовы подать документы еще три.

Одна из потенциальных претенденток на грант - улиточная экоферма "Голос Хехцира" - открылась под Хабаровском в прошлом году. Расположена она буквально в 20 минутах езды от города. В живописном месте среди природы и тишины туристам предлагают понаблюдать за улитками, рассказывают об их содержании, полезных свойствах и тут же готовят на пробу. Для дальневосточников - экзотика, поэтому первые посетители появились на ферме лишь спустя месяц после открытия.

- Мы долго думали, чем можно удивить туристов, - признается глава улиточной экофермы Татьяна Габа. - Хотелось освоить пищевое направление, поэтому привезли из Новосибирска мальков улиток Мюллера. По-научному - Helix Аspersa Muller, серая средиземноморская улитка. Этот сухопутный моллюск уникальный, обладает полезными свойствами и приятный на вкус. Кто пробовал, признавались, что им очень понравилось. Кстати, эту улитку после приготовления можно съесть целиком, вместе с панцирем. Планируем в дальнейшем добывать из улиток муцин, который используют в косметологии.

Дальневосточники для агротуризма созрели - Татьяна пришла к такому выводу, наблюдая за гостями фермы. Поэтому предпринимательница очень рассчитывает на грант, чтобы развивать свое производство. В планах построить маточник - помещение, где улитки будут откладывать икру. Это позволит не закрываться на холодное время года. Моллюски осенью погружаются в анабиоз и спят до апреля. Из икры до товарного вида, готового для подачи к столу, моллюски вырастают за три-четыре месяца.