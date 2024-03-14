Коломна, Тула и Киров вошли в топ популярных направлений у пользователей каршеринга из Москвы

В период праздничных дней, с 8 по 10 марта 2024 года, в число самых популярных направлениий для дальних поездок у пользователей сервисов каршеринга из Москвы вошли Коломна, Тула и Киров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах сервисов каршеринга «Делимобиль», BelkaCar и «Ситидрайв».

«Мы постоянно наблюдаем рост спроса на наш сервис в целом, и поездки за город – не исключение. Например, на праздничных выходных с 8 по 10 марта московские пользователи «Делимобиля» особо активно ездили в ближайшие города, традиционно популярные среди туристов. Городами-лидерами стали Звенигород, Сергиев Посад, Коломна, Тула, Переславль-Залесский. Популярность таких поездок обусловлена наличием понятных и выгодных тарифов: например, у «Делимобиля» в прошлом году появился специальный тариф «Дни», – пояснили в пресс-службе «Делимобиля».

В пресс-службе BelkaCar рассказали Агентству «Москва», что в праздничные дни в Москве самыми популярными направлениями стали Тверь, Суздаль, Тула, Истра, Волоколамск, Коломна, Зарайск и Солнечногорск. «В тарифной линейке BelkaCar есть тариф «Навигатор», который включает три дня и 600 км. С его помощью можно исследовать главные туристические направления в нескольких городах присутствия сервиса», – отметили в компании.

В свою очередь в пресс-службе «Ситидрайв» заявили Агентству «Москва», что во время длительных праздничных выходных сервис зафиксировал повышенный спрос на дальние поездки на машинах каршеринга.