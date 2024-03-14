Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесен на фоне циклона

Все восемь рейсов, запланированные на сегодня из главного аэропорта Камчатки Елизово, перенесены на 15 марта из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло.

Речь о рейсах в Хабаровск, Магадан, Владивосток, Москву, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево. Представители авиакомпаний работают с пассажирами, ведется расчистка взлетно-посадочной полосы.

Циклон на Камчатку пришел сегодня. В горах объявлена лавинная опасность. Уроки в школах столицы отменены, а студенты вузов освобождены от посещений лекций.

В Петропавловске-Камчатском штормовой ветер повалил дорожные знаки, деревья и остановку на трассе, а также одну из стел с надписью «Петропавловск-Камчатский».