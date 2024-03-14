В честь Масленицы по Волгограду проедет «Экскурсионный вагон»

16 марта в Волгограде пройдет особое мероприятие под названием "Широкая Масленица" с участием "Экскурсионного вагона".

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В рамках этого события жители города смогут отправиться на экскурсию в музей-заповедник "Старая Сарепта" на электропоезде. Во время путешествия пассажиров ожидает увлекательный квест по истории Волгограда, а по прибытии в музей - веселые уличные гуляния, традиционные игры и блины с чаем. Гости события смогут познакомиться с обычаями Масленицы и принять участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега "Веснянка".

"Экскурсионный вагон" отправится со станции Волгоград-1 в 10:52 и вернется обратно в 15:21.