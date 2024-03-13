На рейсах «Победы» скоро появится платное бортовое питание

На всех рейсах лоукостера «Победа» в ближайшее время появится бортовое питание. Бортпроводники авиакомпании уже получили соответствующие уведомления, пишет тг-канал «Shot Проверка».

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По информации СМИ, в начале марта кабинному экипажу сообщили о подготовке к старту запуска сервиса. Будет организован специальный инструктаж по работе с терминалами оплаты и доступному ассортименту продуктов для пассажиров. По предварительным данным, путешественникам предложат сэндвичи с курицей либо ветчиной и сыром, а также кофе, чай, соки и газированные напитки.

Бортовое питание по-прежнему не будет включаться в стоимость авиабилетов. Сейчас независимо от продолжительности полета еду на рейсах лоукостера не предлагают. Исключение – вода, которую пассажирам предоставляют по запросу.

Ранее авиакомпания предложила своим клиентам альтернативную услугу – «Еда на гейт». Путешественники, вылетающие из Внуково или Шереметьево, могут заказать перекус при оформлении билета (или добавить в существующее бронирование), а получить непосредственно перед посадкой в самолет. Останется ли данная опция при запуске бортового питания, пока неизвестно. Редакция TourDom.ru направила запрос на официальный комментарий в пресс-службу перевозчика, но на момент подготовки материала ответ не поступил.