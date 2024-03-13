Скидка в честь Года семьи на билеты в поезда оказалась сезонной

Туристов очень удивило, что анонсированная руководством РЖД в Госдуме скидка в честь Года семьи не будет действовать в то время, когда эти самые семьи наиболее активно ездят на отдых.

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Как следует из описания условий на сайте перевозчика, использовать более дешевый тариф при путешествии с ребенком родители смогут в любое время, кроме летних месяцев. Скидку в 15% можно получить только в купе. В заказе может присутствовать не более 4 человек, как минимум один из которых должен быть ребенком возрастом от 10 до 17 лет.

Всесезонную акцию сделали только для многодетных семей, имеющих не менее 3 детей. Им обещают ту же самую скидку, которая будет действовать не только на общие путешествия, но и на любые отдельные поездки каждого из членов семьи в купе. Обязательным условием является регистрация в программе лояльности перевозчика.

Туристы, являющиеся подписчиками телеграм-канала «Крыша ТурДома» раздосадованы, что не могут воспользоваться скидкой во время отпуска, хотя федеральные СМИ преподнесли новшество как не имеющее каких бы то ни было ограничений: «Это просто праздник какой-то – суперскидки, которые не действуют, когда нужно. Формулируйте тогда корректно анонсы своих скидок. А то получается, что они как бы есть, но не для всех».

Ранее TourDom.ru писал, что скидки на летние билеты для юных туристов у РЖД опоздали на один день.