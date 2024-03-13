Чем удивят туристов горные районы Кубани

Горные территории Краснодарского края полны удивительными местами и природными памятниками, которые интересно посмотреть в любое время года.

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Пещеры, водопады, ущелья, каньоны и тропы - словом, для любителей активного отдыха на Кубани раздолье. Однако туристы, предпочитающие познавательный досуг, тоже не заскучают.

Самый отдаленный район края - Отрадненский. Это место среди туристов не сильно известно. Так что любителям нехоженых троп здесь понравится. Среди достопримечательностей своей причудливой формой и необычной структурой выделяются скалы "Барабан" и "Каменные грибы". Кстати, на вершине первой можно найти заросшие фрагменты храма византийского типа.

А в пещере "Гамовская" длиной более 200 метров с потолка свисают гигантские сталактиты. Рядом растут реликтовые можжевельник, ягодный тис, азалия. Есть в районе и каскад водопадов "Шумелки" протяженностью 500 метров.

Туристам-исследователям обязательно стоит побывать в Ильичевском городище, датируемом IX-XII веками. Памятник аланской культуры периода раннего средневековья открыли в 1962 году. Здесь нашли фундаменты нескольких храмовых построек, жилые и хозяйственные помещения, большое количество керамики.

Есть в районе и термальные источники с бассейнами, где температуры воды достигает 35 градусов. Здесь же работают базы отдыха. Такими же источниками знаменит и расположенный по соседству Мостовской район. Их около 10, они богатых йодом, бромом, натрием и калием. Воду в бассейны подают с глубины 2000 метров. В этой местности около полусотни туристических маршрутов.

Так, в районе Гунькиной балки расположены четыре пещеры, стены которых состоят из двухцветного мрамора и гипса. Но ходить сюда лучше с опытным проводником. Также можно отправиться на скалу "Шапка", к водопаду "Желаний", на хребет Герпегем. На его отвесных стенах видны окаменелости морских обитателей.

Еще одни пещеры - Монашеские - находятся в шести километрах от станицы Баракаевской. Здесь когда-то жили монахи-отшельники. В окрестностях хутора Кизинка и станицы Баговской расположены крупные дольменные комплексы. По предположению ученых, они были построены в третьем тысячелетии до нашей эры.

Ну а один из самых популярных у туристов горных районов Кубани - Апшеронский. Он известен Большой Азишской пещерой длиной 650 метров. Здесь течет подземная река, а сталактиты и сталагмиты образуют колонны сталагнатов. Один из любимейших маршрутов туристов пролегает по Гуамскому ущелью - каньону в долине реки Курджипс. Здесь же проходит узкоколейка, по которой курсирует туристический вагончик. Недалеко от поселка Гуамка находится подводная Монахова пещера с водопадом.

Также в Апшеронске расположен женский монастырь иконы Божией Матери "Нерушимая Стена". Здесь есть смотровые башни. Кроме того в районе больше 40 военных памятников.