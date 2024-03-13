Иностранные участники ВФМ–2024 познакомились с регионами России

Стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Две тысячи представителей иностранной молодежи из 147 стран посещают десятки городов России. В ходе этого путешествия участники из-за рубежа знакомятся с нашей страной, ее культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом.

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Для региональной программы разработаны пять тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», а также визит на Международную выставку-форум «Россия». Ребят ждет большое путешествие по российским городам — от Калининграда до Владивостока, от Волгограда до Хабаровска, от Махачкалы до Мурманска.

В Чеченской Республике в рамках маршрута

«Жить и работать в России» 12 марта иностранцы отправились знакомиться с культурной составляющей региона. Ребята побывали в двух мечетях: «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в городе Шали и «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в Аргуне. «Я очень рад здесь находиться! Мне нравится эта культура, разнообразие национальной кухни — все очень вкусно. Чеченская Республика прошла через тяжелые времена и восстановилась — это то, чему и моя страна могла бы научиться», — сказал Мохаммед Хадар Джахур из Сомали.

Маршрут «Дорога памяти» включает города-герои и города воинской славы: Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск, Тулу. Участники региональной программы посетили уникальные музейные комплексы и узнали о героическом подвиге советских людей на фронте и в тылу.

День у участников ВФМ-2024 в Волгограде начался с зарядки вместе с Олимпийскими чемпионами Алексеем Петровым, Максимом Опалевым, Алексеем Савостином. Ребята также попробовали сдать нормы ГТО. Продолжился день прогулкой по центру города, знакомством со студенческим сообществом и образовательной программой в двух ключевых вузах региона — Волгоградском государственном техническом университете и Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Луис Энрики из Бразилии в России и в Волгограде впервые. «Мне очень нравится ваш город и люди, которые здесь живут. Для себя я узнал много нового об истории, о мужестве советских солдат, которое они проявили в борьбе с фашизмом. Надо понимать, что Бразилия — это западная страна, и сейчас нам навязывается западное видение мира, однако в школах и университетах мы изучаем историю России, ее передовые проекты — многим молодым людям это действительно интересно», — уточнил молодой человек.

Молодежь разных стран также познакомилась с традиционной кухней: делегатов угостили блюдами с горчичным маслом, волжской и донской рыбой, пригласили на фестиваль блюд национальной кухни и на праздничные гуляния с блинами, посвященные Масленице.

Тематический маршрут «Страна без границ» проходит по четырем городам, расположенным в разных частях страны: участники посещают Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкалу, Хабаровск, знакомятся с национально-природным богатством и историко-культурным многообразием крупнейших туристических центров России.

В Калининграде иностранные гости побывали на экскурсии по городу, а затем отправились на остров Иммануила Канта. Вечером на фестивале «Действуй!» для них организовали вечер знакомств с русскими традициями, где иностранцы пообщались с представителями детских и молодежных общественных объединений и организаций. Ребята также встретились с российской фигуристкой, заслуженным мастером спорта России, двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой.

В рамках маршрута «Мы вернулись в Россию» молодые люди из-за рубежа отправились в Республику Крым, Севастополь, Луганскую народную республику, где узнали о жизни в новых регионах, их истории, культуре, архитектуре и развитии городской среды.

В Крыму участники фестиваля сегодня посетили Большую соборную мечеть в Симферополе. Это крупнейший молельный дом мусульман Крыма. Совершать намаз одновременно здесь могут четыре тысячи верующих. Ребят впечатлили размеры сооружения. Им объяснили, что это одно из самых высоких религиозных строений на полуострове.

Затем молодежь отправилась в Международный детский центр «Артек». Гости посетили школу «Артек», познакомились с образовательным процессом и инфраструктурой учреждения. Еще одним знаковым местом стала Аллея героев-артековцев — здесь состоялось возложение цветов к Монументу освободителям «Артека».

«Крым очень красивый и чем-то напоминает родной дом, особенно пейзажами. Мы успели посетить бухту Ласпи, Воронцовский дворец в Алупке, Ялту и другие исторические места», — поделилась Арина Чагаева из Абхазии.

Тодор Найденов из Болгарии рассказал, что Крым покоряет своими историческими достопримечательностями.