Гендиректор «Роза Хутор» сообщил о приостановке работы ряда отелей с 1 июня

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи приостановит с 1 июня работу некоторых отелей для модернизации, денежные средства за бронирование будут возвращены, сообщил гендиректор Александр Белокобыльский.

Так, это коснется гостиниц Riders Lodge, «Отель 28» и Ski Inn. Отдохнуть в указанных отелях можно до 1 июня, далее их ждет плановый ремонт, передает ТАСС.

Белокобыльский отметил, что после реновации отели останутся в составе общего номерного фонда курорта и будут соответствовать современным стандартам.