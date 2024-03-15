Цифровой портрет приморского туриста создали с помощью больших данных

Кто едет отдыхать в Приморье, узнала компания МТС с помощью Big Data. Типичный портрет туриста выглядит так: это мужчина-дальневосточник в возрасте от 35 до 44 лет, скорее всего, из Хабаровска, который приехал в Приморье на своем автомобиле с женой и детьми, сообщает ИА DEITA.RU.

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За 2023 год подавляющее большинство 95% туристов приехали в Приморье из других регионов России, и лишь 5% из-за рубежа. Каждый четвёртый турист – житель Хабаровского края, вторые по количеству туристы из Амурской области, их было 12,5%. На третьем месте Якутия – 10% отдыхающих приехало оттуда. Четвертое место по турпотоку в Приморье заняла Иркутская область, а пятое – Забайкальский край. Судя по Big Data МТС, дальневосточники в прошлом году предпочли приморский отдых черноморскому и заграничному. Топ-3 иностранных государств, откуда прибыли в Приморский край туристы оказались Китай, Узбекистан и Кыргызстан.

Ярко прослеживается тенденция автопутешествий. Большинство гостей (90%) приехали в Приморье на автомобиле. С одной стороны, расстояния на Дальнем Востоке немаленькие, и поездка занимает много времени, а с другой – на машине можно добраться до всех красот и природных достопримечательностей края: от холодных северных морей и горных вершин до тёплых песчаных пляжей на юге.

Каждый двенадцатый (8,3% туристов) прилетел в Приморский край самолётом, а на поезде приехало чуть больше 1% отдыхающих. Больше половины гостей (67,4%) приезжали буквально на пару дней, от 3 до 7 дней в крае гостили 12.04% туристов, а на срок до двух недель оставалось 10%.

Возраст каждого пятого туриста в Приморье составляет от 35 до 44 лет. Большинство из них (55%) мужчины. В Приморский край, возможно, едут отдыхать семьями – более 13% путешественников оказались дети до 17 лет. Либо это талантливые ребята, которые приезжают на отдых во всероссийский детский центр, а может и на соревнования.

Прежде всего, туристы направляются в такие приморские города как Владивосток, Артём, Находка, Уссурийск и Большой Камень. Самые посещаемые места приморской столицы – исторический квартал Владивостока «Миллионка», Спортивная набережная, остров Русский, объекты Владивостокской крепости, Корабельная набережная и торговый центр «Калина Молл».

Любоваться природными красотами в Приморье в первую очередь едут в окрестности Находки – Триозерье, Ливадию и Волчанец. Хасанский район в прошлом году оказался на втором месте по популярности среди приезжих туристов. Тройку направлений замкнул Лазовский район, где находятся заповедные бухты Валентин и Петрова.