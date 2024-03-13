Как в Петербурге уличные мошенники обманывают туристов

В Петербурге вероятность наткнуться на мошенников в центре города очень высока. Оказаться в ловушке может абсолютно любой житель России, который приехал посмотреть на красоты города на Неве. «ФедералПресс» подготовил небольшую памятку о том, как гостям Северной столицы распознать недоброжелателей и сберечь свои деньги.

Ростовые куклы и аниматоры

Этих персонажей трудно не заметить в большой толпе. Они постоянно вьются вокруг людей. В частности, на Дворцовой площади для этого стоят элегантные девушки с барабанами и в коротких юбках. Они крайне приветливо ведут себя с туристами мужского пола – позволяют приобнять себя за талию, поцеловать руку. Но после также требуют денег за сделанные снимки. Мужчинам, чтобы не сойти за скрягу, часто приходится платить. До варианта «просто уйти» умом доходят немногие.

По такой же схеме работают абсолютно все мошенники. Так что нарядных артистов на улицах и площадях Северной столицы лучше игнорировать. Или любоваться ими, но только издалека.

Чай на Невском

Прогуливаясь по Невскому проспекту, вы наверняка натолкнетесь на очень навязчивых людей, которые предлагают продегустировать чай. Людям устраивают презентацию «чая», дают попробовать. А после предложения купить упаковку за несколько тысяч выясняется, что продегустированная кружка чая стоила больше тысячи рублей. На клиентов после озвученной суммы начинают старательно наседать, из-за чего уйти становится психологически тяжело.

И снова лучший способ не попасть в неприятную ситуацию – твердый отказ от любых угощений на улице.