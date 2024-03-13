В России приравняли электронный посадочный талон на самолет к бумажному

В России электронный посадочный талон приравняли к бумажному: теперь последний не обязателен для отчета о расходах. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на разъяснение Минфина, передает ТАСС.

© Lenta.ru

Так, подтверждающим покупку билета документом может быть маршрутная квитанция электронного билета, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок. Уточняется, что Минтранс и Минфин таким решением начали массовое внедрение в России электронных посадочных талонов.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла российским туристам одну опасность посадочных талонов на самолет. Специалист отметила, что посадочный талон — это не просто бумага, а целое хранилище данных о пассажире.