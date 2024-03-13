Доход гостиниц в Татарстане вырос на 554 млн рублей в 2023 году

Доход гостиничных предприятий в Татарстане в 2023 году вырос на 554 млн рублей и достиг суммы 4,7 млрд рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Татарстанстат.

Отмечается, что основная доля доходов пришлась на частные гостиницы — это 4 млрд рублей. Ещё 426 млн заработали государственные, а 39,3 млн — муниципальные отели.

Всего в 2023 году в гостиницах, отелях и хостелах были размещены 557,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в сфере гостеприимства в Ставропольском крае работают 24 тыс. человек.