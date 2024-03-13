Во сколько обойдется самый дешевый тур в Калининградскую область для семьи

В Калининградской области есть возможности для отдыха с самым разным бюджетом. Как рассказал в интервью министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, семья из четырех человек может уложиться в 40 тысяч рублей за «минимум-тур» на семь дней, если снять квартиру и приехать в межсезонье.

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Цена посчитана без учета билетов. Что касается культурной программы, то собеседник отметил, что в регионе есть бесплатные музеи — например, Музей марципана, Музей истории Калининградской железной дороги: