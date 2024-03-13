В Сочи откроют новый пешеходный маршрут с озеленением и мебелью

Новый пешеходный маршрут заканчивают строить в Хостинском районе города-курорта Сочи. Променад протяженностью 1,2 километра раскинется между улицами Кипарисовой и Шоссейной. Он продолжит уже существующую зону для прогулок.

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Новый пешеходный маршрут окружен кипарисами и другой растительностью, поэтому хорошо подойдет для тихого и спокойного времяпрепровождения. Благоустроенная зона, с вымощенной плиткой дорожкой, начнется от сквера Влюбленных.

"Создаем здесь современное и комфортное общественное пространство для семейного отдыха. Идею подали местные жители, которые родились и выросли в Хосте. Проект разработали и реализовали с учетом их пожеланий", - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

На протяжении 1200 метров, по всему маршруту, уже обновили фонари и закончили озеленение. Следующим этапом станет установка уличной мебели и малых архитектурных форм.

Параллельно в городе продолжают реализацию масштабного проекта благоустройства парков, скверов и других территорий на едином пешеходном маршруте "Две реки - одно море". К примеру, сейчас идет активная фаза работ на "Тропе здоровья" в микрорайоне Мацеста. Ее хотят привести в порядок к началу курортного сезона. На экотропе обустроят детские и спортивные площадки, установят парковую мебель. Затем проведут озеленение.

Единый 15-километровый пешеходный маршрут "Две реки - одно море" связывает Мацесту и центр курорта. Это флагманский проект Сочи, который пройдет по набережной, паркам и аллеям города. Концепцию придумали сочинские архитекторы.

Вдоль маршрута туристы смогут посмотреть старые и новые достопримечательности, а также общественные пространства.